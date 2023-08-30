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Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:24 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:13

Kıbrıs biberiyesi, karaciğer kanserinde fonksiyonel etkinliğe sahip

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yürüttükleri laboratuvar çalışmaları; Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın, karaciğer kanserinde fonksiyonel etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs biberiyesi, karaciğer kanserinde fonksiyonel etkinliğe sahip

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Dr. Seda Vatansever, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Yrd. Doç. Dr. Duygu Yiğit Hanoğlu'nun; Doç. Dr. Eda Becer, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ, Doç. Dr. Mümtaz Güran ve Selma Ustürk'ün katkılarıyla tamamladığı çalışma; Kıbrıs'ta yetişen biberiye bitkisi üzerinde yapılan ilk araştırma olarak da öne çıkıyor. Çalışmada, Kıbrıs'ta yetişen ve halk arasında yaygın olarak kullanılan biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın kimyasal içeriği ve biyolojik aktivitesi ile ilgili veriler yer alıyor.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, meslektaşlarını imza attıkları önemli çalışma için kutlarken, farklı alanlarda uzmanlığı olan bilim insanlarının, bir araya gelerek imza attığı multidisipliner çalışmaların önemine değindi. Prof. Dr. Seda Vatansever'in kök hücre ve klinik kullanımı, kanser mekanizmaları, hücre ölümü ve analizleri, farklı tekniklerin histolojik kullanımları, infertilite gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla öne çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve Yrd. Doç. Dr. Duygu Yiğit Hanoğlu'nun ise kimya, botanik ve eczacılık alanında önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, "Araştırmacılarımızın uzmanlıklarını birleştirerek ortaya çıkardığı çalışma, Kıbrıs'ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın, karaciğer kanserinin tedavisi için umut olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

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Kıbrıs biberiyesi, karaciğer kanserinde fonksiyonel etkinliğe sahip
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