Kıbrıs gazisi 71 yaşında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaşayan Kıbrıs Gazisi Muammer Erdem, 71 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev alan ve gazi olan Muammer Erdem, bir süre önce rahatsızlanarak Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybeden iki çocuk babası Erdem için Uzun Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı töreni düzenlendi. Askeri törenle gerçekleştirilen cenaze namazına; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, gaziler ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Muammer Erdem'in naaşı Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.