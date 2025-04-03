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Giriş Tarihi: 3.4.2025 16:30 Son Güncelleme: 3.4.2025 16:31

Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan’ın cenaze törenine katılarak ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Gürler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Acar, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Törende konuşan Vali Makas, vatanı için fedakârlık yapmış bir gaziyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kıbrıs Gazimiz Ali Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu vatanın en kıymetli değerleridir. Onların hatıralarını yaşatmak bizler için bir görevdir" dedi.

Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Ali Kaplan'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere aile kabristanına götürüldü. Cenazeye katılan vatandaşlar, merhuma son görevlerini yerine getirirken, ailesine de taziyelerini sundular.

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Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
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