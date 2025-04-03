Kıbrıs Gazisi Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Acar, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Törende konuşan Vali Makas, vatanı için fedakârlık yapmış bir gaziyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kıbrıs Gazimiz Ali Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu vatanın en kıymetli değerleridir. Onların hatıralarını yaşatmak bizler için bir görevdir" dedi.

Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Ali Kaplan'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere aile kabristanına götürüldü. Cenazeye katılan vatandaşlar, merhuma son görevlerini yerine getirirken, ailesine de taziyelerini sundular.