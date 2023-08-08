Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs gazisi cinayete kurban gitti: Katilin kimliği şoke etti!
Giriş Tarihi: 8.8.2023 10:54

Kıbrıs gazisi cinayete kurban gitti: Katilin kimliği şoke etti!

Kırşehir'de Barış Altınok (40), tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok’u (70) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Kıbrıs gazisi cinayete kurban gitti: Katilin kimliği şoke etti!

Kan dondurah olay, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde meydana geldi. Barış Altınok (40) ile Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Barış Altınok evde bulunan tabancayı alıp, babasına ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Altınok'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan Barış Altınok, sabah saatlerinde bir evin bahçesinde saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Altınok, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kıbrıs gazisi cinayete kurban gitti: Katilin kimliği şoke etti!
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