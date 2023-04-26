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Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:27 Son Güncelleme: 26.4.2023 18:11

Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl (70) hayatını kaybetti.Üçağıl, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gökhan KOCAASLAN
Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl (70) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl için Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesi Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Çobanlar İlce Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Belediye Başkanı Ali Altuntaş İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Aydın, İlce Emniyet Amiri Ahmet Düzenli, gaziler ve yakınları katıldı. Üçağıl Çobanlar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi

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Kıbrıs Gazisi Hasan Üçağıl son yolculuğuna uğurlandı
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