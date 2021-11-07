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Giriş Tarihi: 7.11.2021 15:46 Son Güncelleme: 7.11.2021 16:10

Kıbrıs Gazisi Osman Varol son yolculuğuna uğurlandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kıbrıs Gazisi Osman Varol son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük şubesi yönetim kurulu üyesi 69 yaşındaki Osman Varol tedavi gördüğü İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Osman Varol askeri törene son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süre önce yaşlılığa bağlı hastalıktan dolay İstanbul'da tedavi gören Kıbrıs Gazisi Osman Varol tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek 6 Kasım günü yaşamını yitirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi yönetim üyesi olan Osman Varol Esentepe mahallesi Bilgin sokak da bulunan evinin önünde helallik alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı cenazesi Esentepe Sağlık Camisine getirildi.

Cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ve bölge halkı katıldı. Kıbrıs gazisi Osman Varol, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası yapılan askeri törenin ardından Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kıbrıs Gazisi Osman Varol son yolculuğuna uğurlandı
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