Kıbrıs Gazisi Recep Taş son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Çamlıca köyünden olan Recep Taş için Hüseyin Onbaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Osman Şenses Kabristanlığı'na defnedilen Taş'ın cenaze törenine, Bahşılı Belediye Başkanı H. İbrahim Bişkin, İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenses, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi ve sevenlerinin büyük üzüntü yaşadığı cenaze töreninde dualar edilerek, Kıbrıs Gazisi Recep Taş'a veda edildi.