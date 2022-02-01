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Giriş Tarihi: 1.2.2022 15:34 Son Güncelleme: 1.2.2022 15:41

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Kâhta ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden 69 yaşındaki Mehmet Kurtar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar için Kahta ilçe merkezindeki Hacı Hamit Camisinde tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kâhta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, Gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar'ın cenazesi, törene katılanlardan ve akrabalarından helallik alınması ile Kâhta ilçesi Bağbaşı Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Mehmet Kurtar'ın eşi İmmihan Kurtar ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diledi.

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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