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Giriş Tarihi: 21.4.2023 15:45

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kenan Urun (69), uzun süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde 20 Nisan günü hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1954 Kars doğumlu olan Kıbrıs Gazisi Kenan Urun, uzunca bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde 20 nisan günü yaşama veda etti. Kıbrıs Gazisi için Ramazan Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 21 nisan Cuma günü Karşıyaka Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Urun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi burada düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda İstiklal Gazileri için ayrılan alanda defnedildi.



Törende eşi Sümbül Urun ile çocukları Armağan Urun, Gamze Yenilmez Urun ve Didem Yenilmez Urun taziyeleri kabul etti.

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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