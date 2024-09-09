Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunan Elvanpazarcık Beldesine bağlı Hayat Mahallesi sakini ve Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Kıbrıs Gazisi Avni Bilek hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Avni Bilek, Hayat Mahallesi camiinde kılınan öğlen namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Alay komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdür yardımcısı Bülent Erdoğan, Elvanpazarcık Belediye Başkanı Ümit Uzun, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve yönetim kurulu üyeleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Sahil Güvenlik Komutanı SG Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu, İl Müftüsü Aşır Durgun, bazı mahalle muhtarları ile, hayatını kaybeden Avni Bilek'in çocukları, kardeşleri ve yakınları katıldı.