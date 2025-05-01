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Giriş Tarihi: 2.5.2025

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Barış Harekâtı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz 93 yaşında hayatını kaybetti. İkiz, Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı. İkiz'in naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak Karacaahmet Mezarlığı'na taşındı. Eşi ve kızı, İkiz'in vatanseverliğini ve öğretilerini vurgulayarak ona olan minnettarlıklarını ifade etti.
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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