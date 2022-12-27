Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Protokol üyeleri askeri ve sivil erkan ile ailesi, yakınları ve kalabalık vatandaş topluluğunun saf tuttu cenaze namazını İlçe Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Cenaze namazı sonrası helallik alınan merhum Kıbrıs Gazisi Ali Sönmez Çamlık Mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilerek, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun tabutuna sarılan Ay yıldızlı şanlı Bayrak aile yakınlarına Kaymakam Demiryürek, fotoğrafı da Belen Kaymakamı Yılmaz tarafından teslim edildi.