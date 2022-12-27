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Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:45 Son Güncelleme: 27.12.2022 13:58

Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Hatay’ın Belen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Sönmez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Hatay Belen'de ikamet eden merhum Kıbrıs Gazisi Ali Sönmez için Aile mezarlığının bulunduğu İskenderun Çamlık Mezarlığında Askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı katıldı.

Protokol üyeleri askeri ve sivil erkan ile ailesi, yakınları ve kalabalık vatandaş topluluğunun saf tuttu cenaze namazını İlçe Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Cenaze namazı sonrası helallik alınan merhum Kıbrıs Gazisi Ali Sönmez Çamlık Mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilerek, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun tabutuna sarılan Ay yıldızlı şanlı Bayrak aile yakınlarına Kaymakam Demiryürek, fotoğrafı da Belen Kaymakamı Yılmaz tarafından teslim edildi.

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Kıbrıs gazisi toprağa verildi
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