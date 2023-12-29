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Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:03 Son Güncelleme: 29.12.2023 17:08

Kıbrıs Gazisi Yeşilli'de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Kıbrıs Gazisi Yeşilli’de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde evinde fenalaşan Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şelimen için ilçede öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Belediye Başkan Vekili Yılmaz Özkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Batuhan Uysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol ve vatandaşlar, Şelimen'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İsmail Şelimen'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Kıbrıs Gazisi Yeşilli'de son yolculuğuna uğurlandı
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