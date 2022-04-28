Kıbrıs gazisini, pide kuyruğunda darp ettiler

Kocaeli Körfez İlçesi Tuğrul Caddesi üzerinde 24 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, iftara yakın sıcak pide almak amacıyla fırına giden ve pide kuyruğuna giren 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, burada kuyrukta bekleyen müşterilerden biri ile tartıştı. Kuru pasta ve pide almak istediği esnada, müşterilerden birinin "Amca üzerimize çıkıyorsun" demesi ile başlayan tartışmada, Al gaz olduğunu söylemesine rağmen, tartıştığı 3 genç tarafından darp edildi. Olay sonrası çevredekilerin araya girmesi ile kurtarılan yaşlı adam için hemen 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Gazi Al'ı alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

6 DİKİŞ ATTILAR

Hastaneye kaldırılan Abdullah Al'ın, yapılan ilk kontrollerinde bağırsağında bir delik ve 3 yırtık oluştuğu tesoit edilince, hemen kolostomi tedavisi uygulandı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise serbest kaldı. Başına gelenleri anlatan Al," Misafirim vardı. İftar için pide ve kuru pasta alacaktım. Fırına gidip kuyruğu gördüm. Kuyruğa girdim ve pide aldım. Ancak yetmeyeceğini düşünüp tekrar almak istedim. Birde kuru pasta alacaktım. O esnada bir kişi " Amca üstüme çıkıyorsun" gibi benzeri sitemde bulundu. Gazi olduğumu söyledim sonrasında da " Ekmeklerimi dökeceksin" deyip dışarıdaki arabaya gitti. Daha sonra dışarıda bekleyen arabadan bir kişi geldi ve tekme atmaya başladı. Darp nedeniyle bağırsaklarım zarar görmüş. Acil ameliyata alındım. 6 dikiş attılar" dedi.