Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs gazisini, pide kuyruğunda darp ettiler
Giriş Tarihi: 28.4.2022 12:12 Son Güncelleme: 28.4.2022 13:23

Kıbrıs gazisini, pide kuyruğunda darp ettiler

ABBAS ÇAKAR
Kıbrıs gazisini, pide kuyruğunda darp ettiler

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, akşam saatlerinde iftar için pide almaya gittiği fırında, kendisi ile birlikte pide kuyruğunda bekleyen 3 kişi tarafından darp edildi. Gazi Al, uğradığı saldırı sonucu ameliyat edilirken,  olayın zanlıları ise savcılıkta alınan ifadeleri sonrası serbest kaldı.

Kocaeli Körfez İlçesi Tuğrul Caddesi üzerinde 24 Nisan 2022 günü meydana gelen olayda, iftara yakın sıcak pide almak amacıyla fırına giden ve pide kuyruğuna giren 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, burada kuyrukta bekleyen müşterilerden biri ile tartıştı. Kuru pasta ve pide almak istediği esnada, müşterilerden birinin "Amca üzerimize çıkıyorsun" demesi ile başlayan tartışmada, Al gaz olduğunu söylemesine rağmen, tartıştığı 3 genç tarafından darp edildi. Olay sonrası çevredekilerin araya girmesi ile kurtarılan yaşlı adam için hemen 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Gazi Al'ı alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

6 DİKİŞ ATTILAR
Hastaneye kaldırılan Abdullah Al'ın, yapılan ilk kontrollerinde bağırsağında bir delik ve 3 yırtık oluştuğu tesoit edilince, hemen kolostomi tedavisi uygulandı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise serbest kaldı. Başına gelenleri anlatan Al," Misafirim vardı. İftar için pide ve kuru pasta alacaktım. Fırına gidip kuyruğu gördüm. Kuyruğa girdim ve pide aldım. Ancak yetmeyeceğini düşünüp tekrar almak istedim. Birde kuru pasta alacaktım. O esnada bir kişi " Amca üstüme çıkıyorsun" gibi benzeri sitemde bulundu. Gazi olduğumu söyledim sonrasında da " Ekmeklerimi dökeceksin" deyip dışarıdaki arabaya gitti. Daha sonra dışarıda bekleyen arabadan bir kişi geldi ve tekme atmaya başladı. Darp nedeniyle bağırsaklarım zarar görmüş. Acil ameliyata alındım. 6 dikiş attılar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren sadece İmamoğlu değilmiş: Meral Akşener ve Ali Babacan şimdi ne yapacak?
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika | İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs gazisini, pide kuyruğunda darp ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA