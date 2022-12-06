Kıbrıs Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Kıbrıs Kedisi Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Kıbrıs Kedisi özellikleri denildiğinde akla kedinin kendine has güzelliği gelir. Kıbrıs Kedisi ne kadar yaşar diye merak ediyorsanız da bu kedinin ortalama bir kedi ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu kediye evinde bakmak isteyenlerin ise merak ettikleri konuların başında Kıbrıs Kedisi bakımı zor mu sorusu gelir. Kıbrıs Kedisi çok tüy döker mi araştırması da ev ortamının merak edilenleri arasındadır. Kıbrıs kedisi nasıl eğitilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kıbrıs Kedisi Özellikleri

Kıbrıs Kedisi, daha çok Kıbrıs bölgesinde yetiştirildiğinden bu adla anılır. Kediye baktığınızda Tekir cinsi kedilerle benzerliği ile ön plana çıktığını görebilirsiniz. Dünyanın en eski kedi ırklarından biri olduğu düşünülen bu kedinin tarihinin 4 bin yıl öncesine dayandığı düşünülür. Kedi, Mısırlılar tarafından Kıbrıs adasına getirilmiştir. Bu kediler Bizans döneminde de manastır kedisi olarak anılmıştır. Zorlu doğa koşullarına karşı dayanıklılığı ile ön plana çıkan bu kediler, Kıbrıs'ın bunaltıcı sıcağına karşı dahi dayanıklıdır. Cana yakın olan bu kedilerin sahipleri ile kurduğu sıcak ilişkiler dikkat çeker. Kedinin öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

İsmini, anavatanı kabul edilen Kıbrıs adasından almıştır.

Orta irilikte bir kedi cinsi olan Kıbrıs Kedilerinin ağırlığı 4,5 ila 10 kg arasındadır.

Katmanlı ve kalın bir kürke sahiptirler.

Kısa ve uzun tüylü olmak üzere iki farklı Kıbrıs Kedisi türü vardır. En çok rastlanan türü kısa tüylü olanıdır.

Son derece hareketli ve çevik bir kedi türüdür.

Oyun oynamayı çok severler.

Av yetenekleri çok gelişmiştir.

Tırmanma konusunda çok iyidirler.

Keskin bir zekaya sahip olan bu kedilerin eğitilmeye çok da yatkın olduklarını söyleyemeyiz.

Çok fazla miyavlamazlar.

Sahiplerine çok bağlıdırlar.

Uzun süre yalnız kalmak istemezler.

Ortalama ömürleri 12-15 yıldır.

Kıbrıs Kedisi Bakımı Zor Mu?

Sürekli peşinizde gezecek bir kedi istiyorsanız Kıbrıs Kedisinin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu kediler biraz enerjik olduklarından sahiplerini biraz yorabilirler. Uyku ve beslenme haricinde sürekli oyun oynamak isterler. Yaşadıkları ortamın neşe kaynağı olan bu kedileri mutlu etmenin ilk şartı, onlara geniş bir alan yaratmaktır. Doğal olarak küçük evler onlar için ideal bir ortam değildir. Ayrıca av yetenekleri gelişmiş olan bu kedilerin diğer evcil hayvanlarla birlikte yaşaması uygun değildir. Av yeteneklerinin bir diğer kötü yanı da kedinin av olarak gördüğü her canlının peşinden koşmasıdır.