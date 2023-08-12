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Giriş Tarihi: 12.8.2023 12:18 Son Güncelleme: 12.8.2023 13:32

Kıbrıs kent yönetimde akıllı şehir uygulaması

Kıbrıs’ta Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi imzaladıkları iş birliği protokolü ile kent yönetiminde teknoloji kullanımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşımayı hedefliyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kıbrıs kent yönetimde akıllı şehir uygulaması

Teknolojinin gelişmesi, bütün dünyada hızlı kentleşmeden kaynaklanan pek çok sorunun çözümünde yeni fırsatlar yaratıyor. Son yıllarda gündemimize giren "akıllı şehir uygulamaları" da bu noktada kilit bir rol oynuyor. Teknolojiye dayalı bu uygulamalar; sürdürülebilir bir gelecek için daha verimli, sosyal, erişilebilir, eşitlikçi, teknolojik ve yaşanabilir bir kent vizyonu hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi, imzaladıkları kapsamlı iş birliği protokolü ile kent yönetiminde teknoloji kullanımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşımayı hedefliyor.

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Protokolün imza töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı için yenilikçi uygulamalara büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şanlıdağ, "Genç ve vizyoner bir başkana sahip olmak Gönyeli-Alayköy halkı için büyük bir kazanım. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile Yakın Doğu Üniversitesi'nin kabiliyetlerini ve vizyonunu da üzerine koyarak, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile birlikte özellikle geri dönüşüm ve akıllı şehir (smart city) alanlarında örnek projelere imza atacağız" dedi. Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise "Her zaman bilime önem veren ve saygı duyan bir yönetim anlayışımız oldu. Bu çerçevede, dünyada pek çok bilimsel başarıya imza atan Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliğinin de çok verimli bir çalışmaya dönüşeceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.

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Kıbrıs kent yönetimde akıllı şehir uygulaması
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