Kıbrıs’a özgü yöresel lezzetler kampüste öğrencilere ikram edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kıbrıs'a özgü yerel lezzetleri "Kültürel Yemek Etkinliği" ile tanıttı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, "Kıbrıs Mutfağı" dersi kapsamında hazırladıkları çörek, pilavına, hellim, çakıstes, mücendra pilavı, paluze gibi Kıbrıs mutfağına özgü lezzetleri ücretsiz olarak öğrenci arkadaşlarına ikram etti. Öğrenci ve akademisyenlerinin yemek stantlarında katılımcıları karşıladığı etkinlikte, yöresel Kıbrıs Türk şarkıları eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

YDÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, "Öğrencilerimizin hazırladığı yöresel yemeklerle, farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize Kıbrıs Türk mutfağını tanıtmak istedik. Değişik kültürleri tanımak ve değişik tatlar hakkında fikir sahibi olmak insanı zenginleştiren en önemli deneyimlerdir. Bizler de farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize Kıbrıs Türk kültürünün önemli bir parçası olan yerel yemeklerimizi tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Nisan ayında düzenleyeceğimiz etkinlikte de farklı dünya mutfaklarını tanıtmayı planlıyoruz" dedi.