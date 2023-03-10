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Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:30 Son Güncelleme: 10.3.2023 12:50

“Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” paneli düzenlendi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen “Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” panelinde KKTC’nin depreme nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” paneli düzenlendi

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen panele birçok akademisyen, oda başkanları, deprem uzmanları ve sivil savunma yetkilileri katıldı. Panel YDÜ Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu'nda yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yaşadığımız depremlerde birçok acıyı aynı anda yaşadık. On binlerce insanı kaybettik. Gazimağusa'dan şampiyon meleklerimizi kaybetmemiz hepimizi derinden sarstı. Böylesine önemli bir panelin düzenlenmesi herkes için yararlı olacak. Cumhurbaşkanlığı olarak, farklı komitelerimizin de desteği ile depremle ilgili çalışmaları aktif olarak sürdürmekteyiz. Artık hiçbir şekilde taviz vermek yok. Hızla gelişen teknoloji ve bilimi doğru şekilde kullanarak gerek binalar gerek zemin etüdü gerek ise yapı malzemeleri hızla kontrol altına alınmalı. Bizler kendi tedbirlerimizi alarak insanlarımızı korumak zorundayız" dedi.

KKTC'nin taşıdığı deprem riski ile mücadele için bir yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunmak için bir arada olduklarını ifade eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Doğru zemin analizleri ve bilimsel bir yapı mühendisliği ile yaşanabilecek maksimum büyüklükteki bir depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi, mevcut yapıların analizlerinin yapılarak, güçlendirme gereksinimlerinin belirlenmesi ve güçlendirme işlemlerinin tamamlanması önümüzdeki en önemli hedef olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde yaşanabilecek olası bir deprem felaketini, en az hasarla atlatabilmek için; adamızın jeolojik yapısını ve taşıdığı deprem riskini doğru tespit etmemiz gerekiyor. Depreme dirençli yapılar ve alanlar oluşturarak, güçlü bir afetle mücadele organizasyonu kurulmasına rehberlik etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş'un yaptığı ilk oturumda YDÜ'den Prof. Dr. Salih Saner "Kıbrıs Yöresi Deprem Kuşakları", Yerbilim Mühendisleri Odası Oğuz Vadilili "Kıbrıs ve Deprem", Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İsmail Safkan "Kıbrıs'taki Binaların Deprem Tehlikesi", YDÜ'den Doç. Dr. Behçet Öznacar "KKTC'nin Afet Yönetimi", KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Hareket Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker "KKTC Afet Müdahale Planı Işığında Deprem Değerlendirilmesi" ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu ise "Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afetle Mücadele Operasyon Prosedürleri" konularını ele aldı.

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“Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” paneli düzenlendi
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