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Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:01 Son Güncelleme: 14.10.2023 14:26

Kıbrıs’ın yerli arı ırkı koruma altına alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü iş birliğinde başlattığı proje ile Kıbrıs’ın yerli arı ırkı tespit edilerek koruma altına alınacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs’ın yerli arı ırkı koruma altına alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü iş birliğinde başlattığı proje ile Kıbrıs'ın yerli arı ırkı tespit edilerek koruma altına alınacak. Uygulamaya konulan projenin ilk ayağında halihazırda Kıbrıs adasında bulunan arı ırklarından hangisinin yerli ırk olduğu saptanacak. Daha sonrasında, yapay zeka desteği de kullanılarak davranış ekolojisi belirlenerek, yerli Kıbrıs arısının yerinde korunması sağlanacak. Proje kapsamında başta Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği olmak üzere, bütün arıcılarla iletişime geçilerek, isteyen arıcılar da projeye dahil edilecek. Arıcılar, yerli Kıbrıs arısında hastalık ve zararlı yönetimi konularında eğitilerek verimliliği nasıl artıracakları konusunda da bilinçlendirilecek.

İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü'nün daveti ile İtalya'nın Napoli kentine giden Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel, Kıbrıs'ta yürütülen geleneksel arıcılık faaliyetleri ile ilgili bir seminer de verdi. İtalya Bitki Koruma Enstitüsü'nden bilim insanlarının yanı sıra Napoli bölgesinden pek çok arıcının da takip ettiği seminerde, kırsal alanlardaki doğal ekosistem alanlarından elde edilen doğal balın ne kadar kıymetli olduğu da vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, seminer vermek için gittikleri İtalya'da İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü Üyesi Dr. Gennaro Di Prisco ile Kıbrıs'ın yerli arı ırkına yönelik başlattıkları ortak projenin detaylarını da görüştüklerini söyledi. Prof. Dr. Özden, İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü ile birlikte uygulamaya aldıkları proje ile iklim değişikliği, sürdürülebilir arıcılık ve yapay zeka desteği ile Kıbrıs'ın yerli arı ırkının takip edilerek korunmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak yerli ırkları koruma altına alarak adanın ekolojisini de korumayı en önemli önceliklerden biri olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Özge Özden, "Diğer yandan ülkemizde yerleşik yetiştiricileri de destekleyerek verimlilik artışına da destek olmayı hedefliyoruz. İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü ile yürüttüğümüz projede de Kuzey Kıbrıs'taki arıcılarla iletişime geçerek isteyen arıcılarımızı projeye dahil etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Kıbrıs’ın yerli arı ırkı koruma altına alacak
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