Kıbrıslı sporcular için hüzünlü bekleyiş

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, otel enkazı ve çalışmalar hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu. Yavru vatanın evlatları için Adıyaman'da umutlu bekleyiş devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 55 kişiye ulaşmış olduk. Kafilenin tamamına ulaşamadık, enkaz çalışmaları devam ediyor. Teşhis süreci devam ediyor. 55 kişiden 1 rehbere canlı olarak ulaştık. Darısı enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızın başına. Saatler günler geçmesine karşın canlı olarak kurtarılan her bir insan bize umut oluyor. Umutlarımızı diri tutmamızı sağlıyor. Dileriz enkaz altındaki çocuklarımıza sağ salim ulaşırız" dedi. Bakan, depremde yıkılan otelin müteahhidi ile ilgili işlem başlatacaklarını da sözlerine ekledi.