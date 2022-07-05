Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Bakanlık duyurdu: 2022 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta. Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.

Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu. Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.