Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Bakanlık duyurdu: 2022 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK verileri yoluyla kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022 sorusunun cevabı da böylece belli oldu. Peki, temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte detaylar!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta. Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.
Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu. Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.