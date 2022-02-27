Kiev’de yaşayan İzmirli kafesini savaş mağdurlarına açtı

İzmir'de yaşarken bir yıl önce Ukrayna'nın Kiev Pcershki bölgesine yerleşen ve Türk yemekleri yaptığı bir işletme açan Ulaş Erdoğan yaşanan durumu SABAH'a anlattı.

"SIĞINAKLAR KALABALIK VE HASTALIK RİSKİ FAZLA"

Saldırıların ardından sığınaklara gitmeleri yönünde bilgi aldıklarını söyleyen 36 yaşındaki Erdoğan, eşi ve iki kız çocuğuyla birlikte evlerinde yaşayama devam ettiklerini aktardı. Erdoğan; "Sığınaklar tamamen dolu ve hijyensiz. Kalabalık ortam nedeniyle hastalık bulaşma riski fazla. Savaştan değil mikroptan zarar görebiliriz." dedi.

"ÜLKEM VE MİLLETTİMLE GURUR DUYUYORUM"

Bir Türk vatandaşı olarak ülkesiyle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan; "Ülkemin bu ülkeye karşı tutumundan dolayı gurur duyuyorum. Suçu olmayan bir ülkeyi sadece kendi isteklerine boyun eğmedi diye işgal eden vuran Rusya'nın yanında değil karşısında dik duran bir milletim ve sayın cumhurbaşkanım olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Kaldıkları bölgede savaş çıktıktan sonra işletmeyi açık tutarak insanlara yardım etmek istediğini kaydeden Erdoğan; "Savaşın başlamasının ardından askeri hastanedeki yaralılar ve direnişteki askerler için elimizden geldiği kadar yemek yaptık. Yemeksiz kalan aç insanlara gelip yemek yiyebilmeleri için sürekli paylaşımlarda bulunduk. Fakat artık bizimde elimizde ki gıdalar azalmaya başladı." dedi.

HAKSIZ BİR İŞGAL KONUSU

Morallerinin yüksek olduğunu belirten Erdoğan; "Kontrol Ukrayna'da. Ruslar emellerine henüz ulaşamadılar. Alkışlanacak bir direniş var burada ve inanıyorum ki Rusya büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Bu 4 gün içerisinde 5 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Haksız bir işgal söz konusu ve tüm dünya gözlerini kapatıyor. Vicdan sahibi insanlar ellerinden geleni yapmalı, diyecek başka bir şey bulamıyorum " açıklamasında bulundu.