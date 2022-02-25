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Giriş Tarihi: 25.2.2022 19:54 Son Güncelleme: 25.2.2022 21:42

Kiev’den 2 otobüs kalktı: Otobüsteki öğrenci durumu anlattı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiev’den 2 otobüs kalktı: Otobüsteki öğrenci durumu anlattı

Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından önceki gün sabah saatlerinde resmen askeri müdahaleyi başlatması, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeleri ayağa kaldırdı. Başlayan askeri müdahale sonrası Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar görüşülmeye başlarken, birçok ülke gibi Türkiye de hemen vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan 2 otobüs Türkiye'ye doğru yola çıktı. Otobüste bulunan öğrencilerden Zafercan Zülka SABAH'a yaptığı açıklamada; "Şu anda 100 kişi kadarız iki otobüs ile ülkemize doğru yola çıktık. Allah devletimizden razı olsun, bize dua edin, sağ salim ülkemize dönelim. Burada herkes tedirgin, yolda silahlanmış siviller görüyorum. İnsanlar çaresiz" dedi.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye tahliyesine başlanıldı. Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.


Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığını, havadan-karadan veya denizden Türk vatandaşlarının ülkeye sağ salim dönmelerini sağlayacaklarını, ancak bunun için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini açıkladı.

"BİZE DUA EDİN"


Yaşanan gelişmeler üzerine Ukrayna'da öğrenci olarak bulunan veya çalışan Türk vatandaşlarının aileleri endişeli bir bekleyiş içerisine girmişti. Kiev üniversitesinde okuyan, Zafercan Zülka; "Şimdi Bakanlığın ve konsolosluğun ayarladığı otobüsün içerisindeyim. Burada telefon da çok iyi çekmiyor. Ailelerimizle irtibat için kullanıyoruz. Şu an için şükürler olsun iyiyiz. Otobüs ülkemize doğru yola çıktı. Bize dua edin" dedi.

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Kiev’den 2 otobüs kalktı: Otobüsteki öğrenci durumu anlattı
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