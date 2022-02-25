Kiev’den 2 otobüs kalktı: Otobüsteki öğrenci durumu anlattı

Dışişleri Bakanlığı tarafından ayarlanan 2 otobüs Türkiye'ye doğru yola çıktı. Otobüste bulunan öğrencilerden Zafercan Zülka SABAH'a yaptığı açıklamada; "Şu anda 100 kişi kadarız iki otobüs ile ülkemize doğru yola çıktık. Allah devletimizden razı olsun, bize dua edin, sağ salim ülkemize dönelim. Burada herkes tedirgin, yolda silahlanmış siviller görüyorum. İnsanlar çaresiz" dedi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye tahliyesine başlanıldı. Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.



Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığını, havadan-karadan veya denizden Türk vatandaşlarının ülkeye sağ salim dönmelerini sağlayacaklarını, ancak bunun için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini açıkladı.

"BİZE DUA EDİN"



Yaşanan gelişmeler üzerine Ukrayna'da öğrenci olarak bulunan veya çalışan Türk vatandaşlarının aileleri endişeli bir bekleyiş içerisine girmişti. Kiev üniversitesinde okuyan, Zafercan Zülka; "Şimdi Bakanlığın ve konsolosluğun ayarladığı otobüsün içerisindeyim. Burada telefon da çok iyi çekmiyor. Ailelerimizle irtibat için kullanıyoruz. Şu an için şükürler olsun iyiyiz. Otobüs ülkemize doğru yola çıktı. Bize dua edin" dedi.