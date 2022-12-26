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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Kilez’i kim bu hale getirdi

Kocaeli’nde bir zamanlar balık tutulan Kilez Deresi, kirlilikten renk değiştirdi. Ekipler, İzmit Körfezi’ne kadar uzanan kirliliğin kaynağını araştırıyor

Kilez’i kim bu hale getirdi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen ve İzmit Körfezi'ne kadar uzanan Kilez Deresi, bembeyaz akmaya başladı. Vatandaşlar yetkililere haber verdi. Rengi zaman zaman maviye dönen suyun üzerinde beyazlıklar dikkat çekti.



AFAD, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İSU ekipleri, kirliliğin, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi girişindeki bir yağmur suyu kanalından dereye karıştığını tespit etti. Bölgeye gelerek numune alan ekipler, dereye karışan maddenin ne olduğunu araştırıyor.



30 yıl önce dereden balık bile tuttuklarını anlatan Abdullah Memkeze, "Burada yüzüyorduk. Suyu berraktı. Sonra zaman zaman fabrikalardan simsiyah sular, kimyasal atıklar karışmaya başladı. Balıklar öldü. Yetkililer geldi, ölçümler yapıldı ama deremizin son halini görüyorsunuz. Deremizi geri ietiyoruz" dedi.

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Kilez’i kim bu hale getirdi
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