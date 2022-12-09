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Giriş Tarihi: 9.12.2022 12:49 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:01

Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sorduğu sorulara Emniyet Genel Müdürlüğü tek tek cevap vermeye devam ediyor. EGM, “Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sorduğu "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, hangi faaliyetleri yürüttü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim?" sorusuna yanıt Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı "suç gelirleri soruşturması" olan Bataklık Soruşturması ve 2020 yılında Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4.9 tonluk kokain ile ilgili ülkemizde yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından son derece açık ve anlaşılabilir cevap verilmiştir.

Ülkemizde yakalanarak 2018 yılında Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir."

KILIÇDAROĞLU TÜRK POLİS TEŞKİLATINI HEDEF ALIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yönelik olarak bir açıklama daha yaptı. EGM'nin açıklamasında şunlara yer verdi: "Teşkilatımızda, 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adem Çakıcı, Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Genel Müdür Yardımcılığı'na, Ahmet Şengün, Artvin İl Emniyet Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmışlardır. Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."

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Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor
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