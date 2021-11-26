Kılıçdaroğlu ve Akşener’de İmamoğlu çatlağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin bulunduğu Eyüpsultan'da bir araya geldi. Yapımına AK Parti döneminde başlanan tesisin açılışında konuşma yapan Meral Akşener, "Böyle bir tesisin açılışında bulunmaktan çok mutlu oldum. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIKLARINA KARŞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki gün katıldığı bir söyleşide İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin karşı olduğunu açıklamıştı.
"ÖNCE BULUNDUKLARI KENTİN GÜVENİNİ KAZANSINLAR"
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'ın vatandaşa verdiği sözleri tutmaları gerektiği ve vatandaşların güvenlerini kazanmaları gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.