Kılıçdaroğlu ve Akşener’de İmamoğlu çatlağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin bulunduğu Eyüpsultan'da bir araya geldi. Yapımına AK Parti döneminde başlanan tesisin açılışında konuşma yapan Meral Akşener, "Böyle bir tesisin açılışında bulunmaktan çok mutlu oldum. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi.