Haberler Yaşam Haberleri Kılıçdaroğlu'na Afrika desteği balon çıktı
Giriş Tarihi: 29.4.2023 14:48 Son Güncelleme: 29.4.2023 14:49

Kılıçdaroğlu'na Afrika desteği balon çıktı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Afrikalı bir kabilenin destek videosu çektiğine yönelik sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımın sahte olduğu ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kılıçdaroğlu’na Afrika desteği balon çıktı

CHP'nin trol hesaplarından biri olan Twitter'daki 'Haber' adlı hesap, 'Afrikalı bir kabile Kemal Kılıçdaroğlu'na destek videosu yayınladı' diyerek bir paylaşımda bulundu. Videoda 10 Afrikalı genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İyi şanslar Kemal dede' diyerek fotoğrafını öptü ve seçim müziğiyle dans etti. Trol hesabın destek videosu diyerek yaptığı paylaşımın sahte olduğu belirlendi.

Videodakilerin Afrika'da bir kabile üyesi olmadığı, isteyen herkese, 44.9 Euro karşılığında müzik, fotoğraf ve yazılarla video çeken 'Boğa Takımı' adlı bir grup olduğu ortaya çıktı

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Kılıçdaroğlu'na Afrika desteği balon çıktı
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