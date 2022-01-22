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Giriş Tarihi: 22.1.2022 23:03 Son Güncelleme: 22.1.2022 23:23

Kılıçdaroğlu’na soruşturma iddiaları yalan çıktı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kılıçdaroğlu’na soruşturma iddiaları yalan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak programı sırasındaki dershane ziyaretine soruşturma haberleri yalan çıktı. Dershaneden yapılan açıklamada, “Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza yönelik soruşturma açıldığı şeklinde yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz bu yalan haberlerle ilgili olarak gerekli yasal yollara başvuracaktır” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretleri sırasında pencereden seslenen öğrencilerin davetini kırmayarak bir iş merkezinin 3'üncü katındaki dershaneye çıkarak öğrencilerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirmişti.

Bazı medya organlarında çıkan 'Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerin daveti üzerine gittiği dershaneden savunma istedi' şeklindeki haberlere ilişkin dershaneden açıklama yapıldı.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Zonguldak Fark Sınav Kişisel Gelişim Kursu, kurumla ilgili soruşturma açıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi. Dershaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "13/01/2022 perşembe günü Zonguldak Soğuksu Cumhuriyet caddesinde faaliyet gösteren kurumumuzun önünde yer alan meydanda CHP Genel Başkanı basına açıklama yaparken teneffüste olan öğrencilerimizin bir kısmı (haber kanallarında görüldüğü gibi) kendisine seslenmişler. Bunun üzerine genel başkan kurumumuza kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Bu konuyla ilgili olarak Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza yönelik soruşturma açıldığı şeklinde yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuz bu yalan haberlerle ilgili olarak gerekli yasal yollara başvuracaktır."

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Kılıçdaroğlu’na soruşturma iddiaları yalan çıktı
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