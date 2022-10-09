Haberler Yaşam Haberleri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine Kabaktepe’den tepki: “Samimiyetsizliklerini ifşa ettiler!”
Giriş Tarihi: 9.10.2022 11:28 Son Güncelleme: 9.10.2022 11:52

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine Kabaktepe’den tepki: “Samimiyetsizliklerini ifşa ettiler!”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yasa değil anayasa, hodri meydan” deyişi sonrasında CHP’yi açıklamalarıyla adeta bombaladı. Kabaktepe, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifinin beklendiği gibi bir sonuç doğurmadığının belirterek, “İstedikleri kadar takiye yapsınlar, o çukur ve köhnemiş klasik CHP kafası hâlâ yaşıyor. Bütün bu tartışmalardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Yasa değil anayasa’ hodri meydan deyince birden ortalık buz kesildi. CHP içerisindeki bir takım erkler, ‘Hayır! Asla! Ne gerek var!’ demeye başladılar. Başka bir ekip ise düştükleri acziyetten kurtulmanın imkânını aradı. Uzun sözün kısası; CHP, özgürlükler ve daha ötesinde toplumun değerleri hususunda yine bildiğimiz üzere sınıfta kaldı. Göstermelik hamleler ile milleti kandırmaya çalışanlar, hatalarıyla samimiyetsizliklerini ifşa ettiler” dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine Kabaktepe’den tepki: “Samimiyetsizliklerini ifşa ettiler!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü kanun teklifine' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' cevabı gelmişti. Başkan Erdoğan bir başka açıklamasında ise Alevi Bektaşi vatandaşların ve onların bir araya geldiği mekânların meselelerinin takibi için Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını açıklamıştı.

"ENGELLERİ BİR BİR AŞTIK"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bu gündemle ilgili sosyal medyadan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kabaktepe değerlendirmesine şu sözlerle başladı: "Eskilerin bir sözü vardır, 'Her iddia imtihana tabidir' diye. Bugünlerde hem AK Parti hem de muhalefet adına bu sözün ne kadar doğru ve yerinde olduğunu görüyoruz. AK Parti adına görüyoruz; zira partimiz kurulduğu günden beri, "birlikte yaşam", "farklılıkları muhafaza ederek ortak gelecek için çalışma", "hep birlikte Türkiye" gibi sloganlar ve iddialar ortaya koydu. Çeyrek asra dayanan geçmişimiz incelendiğinde görülür ki iddialarımızın gerekliliği olan imtihanları verdik, engelleri bir bir aştık. Milletimizi oluşturan hiçbir ırkı, meşrebi, mezhebi, dini, dili ayırmaksızın hep birlikte Türkiye olmanın gayreti içerisinde olduk."

"ALEVİ CANLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM VE TEKLİFLER EN BÜYÜK ÖRNEKTİR"

Kabaktepe, gündem değerlendirmesinde, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Alevi Canlar hususunda ortaya koyduğu çözüm ve teklifler, her iddiamızın gerekliliğini cesaretle ve gayretle yerine getirdiğimize dair en büyük örnektir. Ülkemiz adına hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ: "BEKLENDİĞİ GİBİ BİR SONUÇ DOĞURMADI"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine değinen Kabaktepe, "Dedik ya eskilerin, "Her iddia imtihana tabidir." sözü sadece iktidar açısından değil muhalefet açısından da bu günlerde anlamlı diye. İşte size öyle bir örnek: Geçen hafta CHP Genel Başkanı, başörtüsüne dair apar topar bir kanun çıkarma teklifinde bulundu. Neden bulundu, neden şimdi; kim teklif etti, neyi hesap etti? Bunların cevaplarını ancak açıklamanın sahibi bilebilir. Ancak ne toplumda bu kaygıları taşıyanlar açısından ne de kendi tabanı açısından bu açıklama beklendiği gibi bir sonuç doğurmadı" dedi.

"İSTEDİKLERİ KADAR TAKİYE YAPSINLAR, O ÇUKUR VE KÖHNEMİŞ KLASİK CHP KAFASI HÂLÂ YAŞIYOR"

Kabaktepe, Bilakis mütedeyyin insanları tahkir eden… Nefret söylemleri ile işlenmiş karanlık ve kirli bir dönem hafızalarda yeniden canlandı. Milletimiz, sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki şedit ve aşağılayıcı dilini bir kez daha hatırlamış oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o cümlelerini yazıp satırlarımı kirletmek istemiyorum. Ancak gördük ki; eski yaralar kabuk bağlamamış, o günleri müşahede edenlerin acıları hala taze! Yine gördük ki; istedikleri kadar takiye yapsınlar, o çukur ve köhnemiş klasik CHP kafası hâlâ yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"'YASA DEĞİL ANAYASA, HODRİ MEYDAN' DEYİNCE BİRDEN ORTALIK BUZ KESİLDİ"

Son söz olarak Kabaktepe, "Bütün bu tartışmalardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yasa değil anayasa' hodri meydan deyince birden ortalık buz kesildi. CHP içerisindeki bir takım erkler, 'Hayır! Asla! Ne gerek var!' demeye başladılar. Başka bir ekip ise düştükleri acziyetten kurtulmanın imkânını aradı. Uzun sözün kısası; CHP, özgürlükler ve daha ötesinde toplumun değerleri hususunda yine bildiğimiz üzere sınıfta kaldı. Göstermelik hamleler ile milleti kandırmaya çalışanlar, hatalarıyla samimiyetsizliklerini ifşa ettiler" dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine Kabaktepe’den tepki: “Samimiyetsizliklerini ifşa ettiler!”
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