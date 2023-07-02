Haberler Yaşam Haberleri Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Giriş Tarihi: 2.7.2023 14:43 Son Güncelleme: 2.7.2023 15:47

Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"

Bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Madımak olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Kılıçdaroğlu’nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden buluyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na bazı sosyal medya kullanıcıları "Geceliği 316 bin lira olan o otel de mi" diyerek tepki gösterdi. Seçim döneminde mütevazı yaşam imajı verme gayretiyle evinin mutfağından şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lük bir villada geçirdiğinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da Madımak olaylarının yıldönümünde yaptığı paylaşımı alıntılayan bir çok partili, genel başkanlarını istifaya davet etti.

"O OTEL HANGİ OTEL"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden buluyorum" mesajına atıfta bulunan bir çok partili, "Belek'te ultra lüks otelden unutamıyor. Ama sorsan mutfağını yaptıramıyor" diyerek tepki gösterdiler. Bazı kullanıcılar ise "Unutamadığın o otel Belek'te olabilir mi" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

OBAMA O VİLLAYI KABUL ETMEMİŞ

Öte yandan dünya liderlerine ve rus oligarklara ev sahipliği otelin 2015 yılında G-20 zirvesi için Antalya'ya gelen ABD eski Başkanı Barak Obama'yı ve 550 kişilik heyetini misafir ettiği o zirvede, kendisi için hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun kaldığı süper lüks villada (villa Leo) konaklamak yerine daha mütevazi olan kral dairesinde (Royal süit) konakladığı ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
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