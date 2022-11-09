Kılıçdaroğlu’nun resmi İngiltere programında Amberin Zaman’ın yer almadığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2016'da KHK ile kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski yazarı Amberin Zaman ile bir araya gelmişti. Zaman ise Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN RESMİ PROGRAMINDA AMBERİN ZAMAN YOKMUŞ!

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'nin Başkenti Londra'ya yaptığı ziyaretle ilgili resmi programında 2-3-4 Kasımda görüşeceği isimler arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hayranı Amberin Zaman'ın olmadığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun üç günlük resmi programında Londra'da görüştüğü kişiler arasında Ed Vaizey, Jonny Clifford, Jeremy Brown, Cauldwell French, Andrea Stark, Doug Gurr, James Purnell, Richard Broyd, Paul Thompson, Gerard Grech, Daniel Korski, Julian David gibi isimler bulunuyordu.