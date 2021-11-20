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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Kılıçlı katliama erişim engeli

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kılıçlı katliama erişim engeli
İstanbul Ataşehir'de, Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla vahşice katlettiği genç mimar Başak Cengiz'in ölümü başta acılı ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı. Vahşetin görüntüleri ise kan dondurdu. Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, avukatı aracılığıyla bazı haber sitelerinde yayınlanan vahşet görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Avukat Mustafa Tırtır tarafından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, vahşetten bir süre sonra olay anını gösteren videonun bazı internet sitelerinde yayınlanmaya başlandığı ve görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
Dilekçede, "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır. Bu görüntüler son derece mahrem ve hassas görüntülerdir. Tüm bu nedenlerle bir an önce erişime engellenmesi gerekmektedir" denildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, olayın toplumda infial yaratacak nitelikte olduğuna vurgu yaparak görüntülerle ilgili yayın yasağı talebini kabul etti. Kan donduran görüntülerin yayınlandığı bazı haber sitelerindeki yayınlara erişim engeli getirildi.

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Kılıçlı katliama erişim engeli
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