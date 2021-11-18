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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Kılıçlı vahşet otopsi raporunda

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN

Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz’in ön otopsi raporu, vahşeti gözler önüne serdi. Cengiz’in vücudunda genişliği 25-30 santimetreyi bulan kesikler tespit edildi

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ön otopsi raporu hazırlandı. Vahşetin boyutunu gözler önüne seren raporda, Cengiz'in vücudunda çok sayıda kesik ve organ yaralanması oluştuğu kaydedildi. Bir inşaat projesinde iki aylığına çalışmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, geçen hafta Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülmüştü. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Boz, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmıştı.

ÇOK SAYIDA KESİK
Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından yürütülen soruşturmada ön otopsi raporu hazırlandı. Dava dosyasına eklenen raporda, Başak Cengiz'in sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hattında 20-25 santimetre genişliğinde kesikler, omurgasında ise 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilerek vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

KILIÇLA UYUMLU
Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda bir kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

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Kılıçlı vahşet otopsi raporunda
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