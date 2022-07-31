Kadıköy Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi üzerinde ikamet eden S.A.C.'nin evine giren iki hırsız evdeki 60 bin dolar değerinde 2 saat ile 16 bin dolar değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etmeyi başardı. Kılık değiştirip eve giren iki kadının daha önce onlarca olaya karışmış haklarınca kesilmiş hapis cezası olan kadın hırsızlar olduğunu tespit etti.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Çalışmaların devamında adresleri belirlenen iki şüpheli Esra U. ve Ceylan Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Kılık değiştirip girdikleri evden 1.3 milyon çaldılar | Video

Başakşehir'de gözaltına alınan Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı olduğu 24 adet aranmasının bulunduğu ayrıca hakkında 42 yıl 5 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi. Esra U.'nun ise 61 suç kaydının olduğu 12 adet aranmasının bulunduğu ve hakkında 37 yıl 3 ay kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kadın cezaevine gönderildi.