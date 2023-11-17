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Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:03

Kılık değiştirip pilotun evini soyan kadınlar yakalandı

İstanbul Göktürk’te ikamet eden pilot Ç.T.’nin evine girerek 300 bin liralık ziynet eşyası çalan iki kadın gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kadınların hırsızlık sırasında giydikleri kıyafetler ile yakalandıklarında üzerlerinde olan kıyafetler şaşırttı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kılık değiştirip pilotun evini soyan kadınlar yakalandı

Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde 30 Ekim'de pilot Ç.T.'nin evine giren hırsızlar, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kadın hırsızın olay sonrası rahat tavırlarla binadan ayrıldıkları görüldü. 

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Polis ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları andaki kıyafetleri ile hırsızlık sırasında giydikleri kıyafetler arasındaki fark polisi bile şaşırttı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Gülay M.(26)'ın daha önceden 29, Selma D.(25)'in ise 18 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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Kılık değiştirip pilotun evini soyan kadınlar yakalandı
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