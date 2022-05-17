Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar

LÜKS CİP ÇALINTI ÇIKTI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergâhındaki ve geriye dönük bine yakın kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin M.O. (36), F.U. (24) ile Y.E.E. (25) olduğunu tespit etti. Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerden M.O. ile F.U'nun, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nden olayda kullandıkları lüks cipi çaldıklarını saptadı. Aracın çalındığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUN ÖNCESİ KIYAFET HIRSIZLIĞI

Şüphelilerin çaldıkları cipi önce Kabasakal Mahallesi'ndeki boş bir araziye bıraktıkları, soygunu gerçekleştirdikleri sabah yeniden aldıkları belirlendi. Ayrıca M.O. ve F.U.'nun, akaryakıt istasyonuna gitmeden önce Karasoku Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasından kıyafet çaldıkları da tespit edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonundaki soygunu gerçekleştiren 3 zanlı ile onlara yardım ettiği belirlenen 5 şüphelinin adresini belirleyip, operasyon için harekete geçti. Ova Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN VE PARALAR ORTADA YOK

Soygunda kullanılan cipin terk halde bırakıldığı bölgede araştırma yapan ekipler, çelik kasayı parçalanmış olarak ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para ve altınlara ise rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O, F.U. ile Y.E.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.