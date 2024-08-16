Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda A.C.O.'nun evine giren hırsızlar 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra ev hanımı T.K.'nın evine giren 1 milyon lira değerinde Rolex saat ve bin 500 dolar, 540 Euro ve 800 lirayı çaldılar.

112 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Arkadaş oldukları öğrenilen iki genç kız Kartal'da gözaltına alındı. 60 suç kaydı olan Yıldız E. ve 52 suç kaydı olan Nazar Ş. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KILIKTAN KILIĞA SOYGUNA

Genç kızların hırsızlık yaparken kılıktan kılığa girip tanınmamaya çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin her olayda farklı kılığa girip izlerini kaybetmeye çalıştıkları görülüyor.

Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun