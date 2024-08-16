Haberler Yaşam Haberleri Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun
Giriş Tarihi: 16.8.2024 11:40 Son Güncelleme: 16.8.2024 12:29

Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun

İstanbul Kartal’da kılıktan kılığa girerek soyguna çıkan iki kız arkadaş girdikleri lüks evlerden 6 milyonluk soygun yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin 112 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun

Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda A.C.O.'nun evine giren hırsızlar 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra ev hanımı T.K.'nın evine giren 1 milyon lira değerinde Rolex saat ve bin 500 dolar, 540 Euro ve 800 lirayı çaldılar.

112 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Arkadaş oldukları öğrenilen iki genç kız Kartal'da gözaltına alındı. 60 suç kaydı olan Yıldız E. ve 52 suç kaydı olan Nazar Ş. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KILIKTAN KILIĞA SOYGUNA

Genç kızların hırsızlık yaparken kılıktan kılığa girip tanınmamaya çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin her olayda farklı kılığa girip izlerini kaybetmeye çalıştıkları görülüyor.

Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA