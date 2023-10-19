Kilime sarılı valizden uyuşturucu çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli bir kamyoneti takibe alan ekipler, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde aracı durdurdu. Sürücü S.G. (50) ile yanındaki H. B.'nin (53) indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile arama yapıldı.
"UYUŞTURUCUDAN HABERİMİZ YOK"
Tinga'nın tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasını açan ekipler, kilime sarılmış valizlerin içerisinde 166 kilo 300 gram Skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda, araçta uyuşturucu olduğundan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.