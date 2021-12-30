Haberler Yaşam Haberleri Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:13 Son Güncelleme: 30.12.2021 15:22

Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirlenmeyen bir şahıs kilimi kullanarak girdiği apartmandan güvenlik kameraları ile bir bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı; Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Sabaha karşı saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle kapatan hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, içerde bulunan bir bisikleti da alarak kayıplara karıştı.

Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video

Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı.

Hırsızsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA