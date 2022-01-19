Haberler Yaşam Haberleri Kilimli’de 4 kaçak kömür ocağı imha edildi
Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:53 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:54

Kilimli’de 4 kaçak kömür ocağı imha edildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kilimli’de 4 kaçak kömür ocağı imha edildi

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde jandarma ekiplerinin kaçak ocaklara yönelik yaptığı operasyonda 4 adet sahipli kaçak maden ocağı tespit edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-18 Ocak 2022 tarihleri arasında kaçak maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde, Kilimli İlçesinde 4 adet sahipli kaçak maden ocağının tespit edildiği öğrenildi.

Ele geçirilen maden ocaklarında 1 adet havalandırma motoru, 4 adet kürek, 2 adet vinç, 2 adet vagon, 4 adet kazma, 54 metre profil ray ele geçirilirken, söz konusu maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA | Merkez Bankası BAE ile Swap anlaşması imzaladı! İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilimli’de 4 kaçak kömür ocağı imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA