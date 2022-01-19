Kilimli’de 4 kaçak kömür ocağı imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-18 Ocak 2022 tarihleri arasında kaçak maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde, Kilimli İlçesinde 4 adet sahipli kaçak maden ocağının tespit edildiği öğrenildi.
Ele geçirilen maden ocaklarında 1 adet havalandırma motoru, 4 adet kürek, 2 adet vinç, 2 adet vagon, 4 adet kazma, 54 metre profil ray ele geçirilirken, söz konusu maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.