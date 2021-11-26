Kilis sınırında bir asker şehit oldu

Kilis'te bulunan 1. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde sınır hattında devriye görevinde olan askerler, Suriye sınırından Türkiye'ye yasadışı geçiş yapan bir grup tespit etti. Askerler sınırı geçmek isteyenlere "Dur" ihtarında bulunup, teslim olmaları çağrısında bulundu. Gruptan açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç ağır yaralandı. Hemen olay yerine gelen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Savaş Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in ağır yaralandığı sınır hattı askeri birlikler tarafından ateş altına alınırken, şehidin cenazesi otopsi için Gaziantep Adlı Tıp kurumuna kaldırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in cenazesinin memleketi olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.