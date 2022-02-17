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Giriş Tarihi: 17.2.2022 20:05 Son Güncelleme: 17.2.2022 20:10

Kilis Valisi koronavirüsü yendi

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis Valisi koronavirüsü yendi

2 Şubat’ta rahatsızlandıktan sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Vaki Soytürk, durumun ağırlaşması üzerine ambulans uçakla Ankara’ya götürülerek Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştı. Hastanede gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Vali Soytürk,  önümüzdeki hafta görevine başlayacak.

Vali Recep Soytürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "2 Şubat 2022 tarihinde KOVID-19 testimin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavim Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün itibariyle sona erdi. Bu süreçte ilgi ve alakalarını esirgemeyen İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcılarımıza milletvekillerimize, kıymetli meslektaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Kilis Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi Başhekimleri nezdinde, tüm kademelerde görev yapan sağlık personeline minnettarım. Beni ve ailemi arayıp geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten, görev yaptığım İl ve ilçelerdeki tüm vatandaşlarımıza, tüm dostlara, Şehit ve Gazi ailelerine en kalbi duygularla teşekkür ediyorum."

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Kilis Valisi koronavirüsü yendi
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