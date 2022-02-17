Kilis Valisi koronavirüsü yendi

Vali Recep Soytürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "2 Şubat 2022 tarihinde KOVID-19 testimin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavim Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün itibariyle sona erdi. Bu süreçte ilgi ve alakalarını esirgemeyen İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcılarımıza milletvekillerimize, kıymetli meslektaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Kilis Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi Başhekimleri nezdinde, tüm kademelerde görev yapan sağlık personeline minnettarım. Beni ve ailemi arayıp geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten, görev yaptığım İl ve ilçelerdeki tüm vatandaşlarımıza, tüm dostlara, Şehit ve Gazi ailelerine en kalbi duygularla teşekkür ediyorum."