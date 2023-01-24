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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Kilise lojmanında yangın faciası: 2 ölü 4 yaralı

Karaköy’deki Galata Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı bünyesindeki lojmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Lojmanda kalan 6 kişiden 4’ünün yaralı olarak kurtulduğu yangında, 2 kişi hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kilise lojmanında yangın faciası: 2 ölü 4 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda, 190 yıllık Galata Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı bünyesindeki 3 katlı lojmanda önceki akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2'si kendi imkânlarıyla, 2 kişi de itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye oldu. Yangının söndürülmesinin ardından Josephine Ekmekçioğlu (78) ile Fehim Atsup'un (75) cesetlerine ulaşıldı.

KATALİTİK SOBADAN ÇIKTI
Lojmanda cemaatin yoksul ailelerinden oluşan 6 kişinin kaldığını belirten kilise görevlisi Hatune Demiroğlu, "Josephine Ekmekçioğlu'nun eşi geçen yıl pandemide hayatını kaybetmişti. Baston ile yürüyen ve çalışanlara sürekli yiyecek getiren sevilen bir insandı. Kilise Vakfı Başkanı Danyel'in amcası olan Fehim Atsup ise 75 yaşlarındaydı. Bir anne, iki oğlu, bir kadın ressam, bir yaşlı amcamız, bir de teyzemiz vardı. Hepsi cemaattendi. Evleri olmayan, dışarıda kalan ve kilisenin yardımda bulunduğu insanlardı. Yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyorum fakat lojmandakiler katalitik sobayla ısınıyorlardı. Patlamalar da tüplerden olabilir" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



VAKIF BAŞKANI'NDAN DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ
Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup, yangın sonrası devlet görevlilerinin kendilerini arayarak ilgilendiklerini belirterek, "Sağ olsun devletimiz yanımızda. Her şekilde bizimle ilgilendiler. Aradılar sordular. Kaymakam, emniyet müdürü, diğer devlet büyüklerimizin hepsi geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu tür konularda gerçekten değer gösteriyor, yanımızda oluyor. Ben şahsen o konuda çok mutluyum. Yan yana olursak bizi kimse ülke olarak yıkamaz" dedi.

ERBAŞ VE ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bir taziye mesajı paylaştı. Erbaş, Twitter'daki mesajında ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara ise acil şifa diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kilise cemaatine ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Kilise lojmanında yangın faciası: 2 ölü 4 yaralı
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