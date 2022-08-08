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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Kilise okulunda cinsel ve zihinsel istismara uğradık

Kilise okulunda cinsel ve zihinsel istismara uğradık
Kanada'daki kiliselerin bahçelerinde binlerce çocuk cesedi bulunmuştu. Fort Albany kentindeki St. Anne Yatılı Kilise Okulu'nda, psikolojik, cinsel ve zihinsel istismara uğrayıp da kurtulmayı başaranlardan biri de Evelyn Korkmaz. Soyadını 19 yaşındayken evlendiği bir Türk'ten aldığını söyleyen Korkmaz, "Sen bir rahipsin, Tanrı'yı temsil ediyorsun. Bu, başka bir insana yapabileceğin en kötü şey. Seni öldürmeleri daha iyi, çünkü o zaman acın biter. Ama birilerinin sana cinsel istismarda bulunmasının acısını, yetişkin olduğunda anlarsın. Bu bir ömür yaşamak zorunda olduğun şeydir" dedi. Korkmaz, "Bize sürekli pislik olduğumuzu söylediler. Çoğumuz fiziksel, cinsel ve zihinsel istismara uğradık. Hepimiz aynı elbiselerden giydik. İsimlerimiz yerine yakamızdaki numaralarla çağırırlardı" diye konuştu. AA

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Kilise okulunda cinsel ve zihinsel istismara uğradık
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