Kilis’e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Kilis Valisi Recep Soytürk yerine İçişleri Bakanlığınca vekaleten Merkez Valisi Kadir Çakır, Kilis'te görevlendirildi.

Vali Soytürk, önceki gün ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

VALİ KADİR ÇAKIR KİMDİR?

Kırşehir'in Mucur İlçesinin Kızıldağ Yeniyapan Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini puan türünde il birincisi olarak kazandı. Mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İngiltere'de 8 ay süreyle dil eğitimi için bulundu. İkizdere, İyidere ilçelerinde kaymakam vekilliği, Sarıveliler, Dodurga, Gürpınar, Türkeli ve Eldivan ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok mesleki eğitim programına katıldı. 1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Çankaya Kaymakamlığına, 27 Ekim 2018 tarihli kararname ile Yozgat Valisi olarak görev yaptı Vali Çakır evli olup bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.