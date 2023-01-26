Kilise yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında yangın çıkmış, lojmanda kalan 6 kişinin 4'ü kısa sürede kurtarılmıştı. Geriye kalan 78 yaşındaki Josephine Ekmekçioğlu ve 75 yaşındaki Fehim Atsup'un ise cansız bedenlerine yangın söndürüldükten sonra ulaşılmıştı.
Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup'un amcası Fehim Atsup Samatya Surp Kevork Klisesi, Ekmekçioğlu ise Surp Ohan Voskiperan Kilisesi'nde dün tören düzenlendi. Düzenlenen ayinin ardından Mecidiyeköy'deki Ermeni Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ekmekcioğlu'nın cenaze törenini Josephine Ekmekçioğlu (78) için Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi'nde tören düzenlendi. Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan ve başrahipler Vartan Kirokos ile Apraham Fırat'ın yönettiği törende, Ekmekçioğlu için dua edilerek, ilahi okundu. Başpiskopos Zekiyan, ayin sonrası yaptığı konuşmada, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, taziye dileklerini iletenlere teşekkür etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı törenin ardından Ekmekçioğlu'nun cenazesi Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yangında hayatını kaybeden Fehim Atsup'un cenazesinin Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'in Derik ilçesine gönderildiği öğrenildi.