Kilise yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Ekmekcioğlu'nın cenaze törenini Josephine Ekmekçioğlu (78) için Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi'nde tören düzenlendi. Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan ve başrahipler Vartan Kirokos ile Apraham Fırat'ın yönettiği törende, Ekmekçioğlu için dua edilerek, ilahi okundu. Başpiskopos Zekiyan, ayin sonrası yaptığı konuşmada, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, taziye dileklerini iletenlere teşekkür etti.