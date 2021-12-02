Haberler Yaşam Haberleri Kilis’te 60 yıl aradan sonra Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlandı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:48

Kilis’te 60 yıl aradan sonra Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te 60 yıl aradan sonra Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlandı

Yahudiler Hanuka Bayramı’nda, doğduğu topraklarda ibadet etme fırsatını sağladığı için  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua etti.

Aralarında Kilisli olan daha sonra kentten ayrılan Yahudilerin de bulunduğu 40 kişilik Yahudi grubu, Hanuka Bayramı'nı kutlamak için Kilis'e geldi. Kilis'in tarihi ve turistik yerlerini gezen Yahudiler, Kilis sinagogunda düzenlenen Hanuka bayramı törenine katıldılar. Bazı Yahudiler arasında Kilis doğumlu olanların da bulunması nedeniyle kent gezisinde duygusal anlar yaşalarken, 55-60 yıl öncesindeki anıları canlandı.


Hanuka bayramı töreninde konuşan Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür ettiğini ifade ederek, "Güneydoğu Anadolu'muzun bu şirin ilinde, bir zamanlar dindaşlarımın bir cemaat halinde yaşadıkları bu güzel topraklarda ve onların yüce Tanrı'ya ibadetlerini ettikleri bu mekanda sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün burada ecdadımızın asırlar önce puta tapanların her türlü baskısına, dinleri ve inançları adına karşı çıkmaları yıldönümü kutladığımız Hanuka bayramımız dolayısıyla bulunuyoruz. Birazdan dualar eşliğinde yakacağımız mumlar ile 'barış, esenlik, aydınlık ve kardeşlik, özlemlerimizi ve umutlarımız' simgelemektedir. Bu umut ve özlemlerimizi bu akşam burada sizlerle, halkımızla ve tüm insanlıkla paylaşmaktan büyük bir haz ve onur duyuyorum. Umut ediyor ve diliyorumki, Işıklar Bayramı Hanuka'nın bu mumları ruhlarımızı aydınlatsın, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ülkemizi ve dünyamızı, kuşatsın. Konukseverliğiniz ve yakınlığınız için tekrar yürekten teşekkür ediyor, sizlere ve tüm Kilis halkına en içten dileklerini sunuyorum. Kilis'te , yaklaşık 60 yıl aradan sonra Hanuka bayramını kutluyoruz" dedi.


Türk Yahudi Toplumu eş başkanı İshak İbrahimzadeh ise, Türkiye'de son 20 yılda hayal edemeyeceği bir dönem yaşandığını ifade ederek, "Bizim de kendi geçmişimizi anlamamıza, geçmişimizin ışığıyla yarınki geleceğimizi sağlayabilmemiz için bir vesile olmuştur. Bize bu hafızayı oluşturan siyasi iradeye teşekkür ediyorum. Böyle bir iradenin var olmuş olması, bizim burada rahatlıkla duamızı yapabilmemiz önemlidir. Kilisli olan kardeşimizin bir kısmı gelemedi, inşallah seneye de daha fazla katılım olacaktır" diye konuştu.


Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiler. Kutlamanın ardından duygularını dile getiren Yahudilerden Raşel Nahmed, 55 yıl önce Kilis'ten ayrıldıklarını ifade ederek, "Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail'e gittik. 55 yıl sonra Kilis'e geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, ne konuşacağımı bilmiyorum, çok şaşkınım, çok mutluyum" dedi.


Kendisinin Gaziantepli, eşinin Kilisli olduğunu söyleyen Nazlı Nihmet, "Eşim Kilis doğumlu. Benim ailem ise Gaziantepli. Çocuklarım ve ben Kilis'i sürekli ziyaret etmek istiyoruz. Kilis'e 3'üncü gelişim, çok çok mutluyuz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son Dakika Haberi: Terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu: Rezerv artırımında 'kararlılık' vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis’te 60 yıl aradan sonra Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA