Kilis’te 9 yaşındaki Gina’nın ölümünde yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta bulunan bir evin su kuyusunda meydana gelen olayda, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmış ve talihsiz kız, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu.