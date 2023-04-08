Kilis’te 9 yaşındaki Gina’nın ölümünde yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta bulunan bir evin su kuyusunda meydana gelen olayda, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmış ve talihsiz kız, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cansız bedenine ulaşılan Gina Mercimek'in şüphelilere Hüseyin Boğuç ile Azzettin Altınöz çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GİNA'NIN ÖLÜ BULUNDUĞU EV KUNDAKLANDI
Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kundaklandı. Gece saatlerinde Gina'nın ölü bulunduğu ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklamanın ardından evde yangın çıktı.