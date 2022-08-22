Kilis’te anne kız cinayetinin katil zanlısı yakalandı

Kilis merkeze bağlı Topdağı köyü yol kenarında arazide hayvan otlatan bir çoban,100 metre arayla boş arazide hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine cesetler, hastane morguna otopsi için kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu bıçaklanarak öldürülen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile kızı 13 yaşındaki Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katıl zanlısı jandarma tarafından Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu Suriye uyruklu Ş.H. S (30) gözaltına alınarak Kilis'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma geniş bir şekilde sürüyor.