Kilis’te asansör boşluğuna düşen adam öldü

Kilis'in Doğan Güreş Paşa Mahallesi Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarında sabah saatlerinde bir işyerinde simit almaya gelen Faruk Yasemin (45), burada bulunan asansörün boşluğuna düştü. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Faruk Yasemin'i görenler, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Yasemin kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen talihsiz adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.