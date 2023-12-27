Haberler Yaşam Haberleri Kilis’te asansör boşluğuna düşen adam öldü
Giriş Tarihi: 27.12.2023 14:12 Son Güncelleme: 27.12.2023 14:14

Kilis’te asansör boşluğuna düşen adam öldü

Kilis’te bir işyerine simit almaya gelen bir kişi asansörün boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

İbrahim GÜNEŞ
Kilis’te asansör boşluğuna düşen adam öldü

Kilis'in Doğan Güreş Paşa Mahallesi Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarında sabah saatlerinde bir işyerinde simit almaya gelen Faruk Yasemin (45), burada bulunan asansörün boşluğuna düştü. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Faruk Yasemin'i görenler, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Yasemin kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen talihsiz adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kilis’te asansör boşluğuna düşen adam öldü
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